Manisa'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

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Manisa'da Akhisar-Alaşehir kara yolu Gediz Çayı mevkiinde Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Mehmet Girginer’in kontrolünü yitirdiği 45 ZC 940 plakalı motosiklet, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Girginer ile arkasındaki Bilal Kırer yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Bilal Kırer, Salihli Devlet Hastanesi'ne Girginer ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kurtarılamadı

İlk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kırer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.