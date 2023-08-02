Manisa'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
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Manisa'da Akhisar-Alaşehir kara yolu Gediz Çayı mevkiinde Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Mehmet Girginer’in kontrolünü yitirdiği 45 ZC 940 plakalı motosiklet, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Girginer ile arkasındaki Bilal Kırer yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Bilal Kırer, Salihli Devlet Hastanesi'ne Girginer ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılamadı
İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kırer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.