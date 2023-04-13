Manisa'da otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı

DHA
Manisa -Turgutlu çevre yolu Yeni Garaj yakınlarında Muhammed Ali Yel'in kullandığı 35 UE 379 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, devrildi.
Kazada sürücünün babası Bayram Yel hayatını kaybetti, Muhammed Ali Yel ile eşi Merve Yel, yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumu ağır
Sürücü Yel'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Baba Yel'in cenazesi ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.