Manisa'da otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı
DHA

-Turgutlu çevre yolu Yeni Garaj yakınlarında Muhammed Ali Yel'in kullandığı 35 UE 379 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, devrildi.

Kazada sürücünün babası Bayram Yel hayatını kaybetti, Muhammed Ali Yel ile eşi Merve Yel, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumu ağır

Sürücü Yel'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Baba Yel'in cenazesi ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı #1
Otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı #2
Otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı #3
Otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı #4
Otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı #5
Otomobil devrildi: Baba öldü, oğlu ve gelini yaralı #6