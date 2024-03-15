Manisa’da otomobil menfeze çarptı: 2 ağır yaralı

İHA
Manisa'da İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde Turgutlu’dan Salihli istikametine giden 60 yaşındaki Mehmet U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı.
Kazada sürücü ve 57 yaşındaki Firdevs U. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış