Manisa’da otomobil menfeze çarptı: 2 ağır yaralı
İHA

Manisa'da İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde Turgutlu’dan Salihli istikametine giden 60 yaşındaki Mehmet U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı.

Kazada sürücü ve 57 yaşındaki Firdevs U. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)