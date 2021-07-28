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Manisa'da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Manisa'da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Yolda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şoförü ve aracındaki diğer 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.