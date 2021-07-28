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    Manisa'da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

    Manisa'da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

    Yolda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şoförü ve aracındaki diğer 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 13:11
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    Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nden geçen Gölmarmara-Salihli karayolunda, saat 03.15 sıralarında tarfik kazası meydana geldi.

    30 yaşındaki A.U. idaresindeki 34 BOM 620 plakalı otomobilin yaptığı kazada, aracın önüne bir sokak köpeği çıktığı belirlendi.

    KÖPEĞE ÇARPMAMAYA ÇALIŞINCA, ŞARAMPOLE SAVRULDU

    Sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarındaki şarampole savruldu.

    Manisa da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı #1

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada aracın sürücüsü A.U. (30) ile yolcu olarak bulunan F.N.U. (27), S.Ö.Ş. (27), A.A.Ş. (29), F.B. (37) hafif yaralandı.

    YARALILAR TABURCU EDİLDİ

    Yaralılar, Gölmarmara Devlet Hastanesi'nde ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

    Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Manisa da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı #2

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