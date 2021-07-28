- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Manisa'da şoför, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Yolda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şoförü ve aracındaki diğer 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- İHA
- 28.07.2021 - 12:58
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:11
Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nden geçen Gölmarmara-Salihli karayolunda, saat 03.15 sıralarında tarfik kazası meydana geldi.
30 yaşındaki A.U. idaresindeki 34 BOM 620 plakalı otomobilin yaptığı kazada, aracın önüne bir sokak köpeği çıktığı belirlendi.
KÖPEĞE ÇARPMAMAYA ÇALIŞINCA, ŞARAMPOLE SAVRULDU
Sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarındaki şarampole savruldu.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada aracın sürücüsü A.U. (30) ile yolcu olarak bulunan F.N.U. (27), S.Ö.Ş. (27), A.A.Ş. (29), F.B. (37) hafif yaralandı.
YARALILAR TABURCU EDİLDİ
Yaralılar, Gölmarmara Devlet Hastanesi'nde ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.