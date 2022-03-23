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- Manisa’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, talihsiz adamın cansız bedenini itfaiye ekipleri çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 23.03.2022 - 09:00
- Güncelleme : 23.03.2022 - 09:16
Uşak'tan İzmir yönüne giden Nuri Özsaygılı (53) idaresindeki 35 U 3101 plakalı otomobil, İzmir-Ankara D-300 Karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen Ahmet Sayaner (35) idaresindeki 42 AIY 869 plakalı tıra, arkadan çarptı.
Saat 01.00 sıralarında bir dinlenme tesisi önünde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İTFAİYE ÇIKARDI
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Özsaygılı'yı çıkarttı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özsaygılı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İFADESİ ALINACAK
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.