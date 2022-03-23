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    Manisa’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, talihsiz adamın cansız bedenini itfaiye ekipleri çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:16
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    Manisa’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Uşak'tan İzmir yönüne giden Nuri Özsaygılı (53) idaresindeki 35 U 3101 plakalı otomobil, İzmir-Ankara D-300 Karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen Ahmet Sayaner (35) idaresindeki 42 AIY 869 plakalı tıra, arkadan çarptı.

    Saat 01.00 sıralarında bir dinlenme tesisi önünde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    İTFAİYE ÇIKARDI

    İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Özsaygılı'yı çıkarttı.

    Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Özsaygılı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Manisa’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü #1

    İFADESİ ALINACAK

    Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Manisa’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü #3

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