DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Bir traktörü ve sürücüsünü kontrol etmek isteyen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayan traktörü takibe aldı.
Kameralarla kaydedildi
Traktörüyle uzun süre polis ekiplerinden kaçan sürücü, ilçedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ehliyetsiz çıktı
Yakalanan 18 yaşındaki E.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış