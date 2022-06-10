Petrol
121.78
-1.05%
Euro
18.0274
-1.25%
Dolar
17.1225
0.03%
Altın
1.029
0.94%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
503.670
-0.16%
BTXN Coin
10.34
-8.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Manisa'da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı

    Manisa'da uyuşturucu imalathanesine yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken 211 kök Hint keneviri, 11 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
    • 10.06.2022 - 19:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor...

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    İşyerine operasyon düzenlendi.

    Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

    İşyerindeki aramada, 211 kök Hint keneviri, 11 kilo 650 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hap, 75 adet aydınlatma mekanizması, 75 ampul, 29 fan, 23 güç kaynağı, 4 adet bitki gübresi, 3 havalandırma filtresi, 3 havalandırma borusu, 2 vantilatör, 1 iklimlendirme ve ısı cihazı, 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi.


    DHA'nın haberine göre 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #1

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #2

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #3

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #4

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #5

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #6

    Manisa da yapay uyuşturucu tarlasına baskın: 4 gözaltı #7


    İlginizi Çekebilir

    Madencilerin çatışma anı: 14 ölü
    Dünya

    Madencilerin çatışma anı: 14 ölü

    2 bakanlıkta atama kararları Resmi Gazete'de
    İç Haber

    2 bakanlıkta atama kararları Resmi Gazete'de

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir