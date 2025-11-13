Abone ol: Google News

Mardin'de duvar çöktü: 2 çocuk yaralandı

Mardin'de çöken duvarın altında kalarak yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 23:27
  • Mardin'de Kızıltepe ilçesinde bir duvar çöktü ve 2 çocuk yaralandı.
  • Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Küçükboğaziye Mahallesi'nde duvar bilinmeyen nedenle duvar aniden çöktü.

Çökme sırasında duvarın üzerinde bulunan F.Ö. (6) ve M.Ö. (10) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

