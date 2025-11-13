Mardin'de duvar çöktü: 2 çocuk yaralandı

- Mardin'de Kızıltepe ilçesinde bir duvar çöktü ve 2 çocuk yaralandı.
- Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Küçükboğaziye Mahallesi'nde duvar bilinmeyen nedenle duvar aniden çöktü.
Çökme sırasında duvarın üzerinde bulunan F.Ö. (6) ve M.Ö. (10) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.