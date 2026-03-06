Fatma Şahin'den cuma paylaşımı

11 ayın sultanı Ramazan'da manevi iklim, anlamlı sosyal medya paylaşımları ile daha da zenginleşiyor..

Bunlardan biri de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den geldi.

Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerde yaptığı bir konuşmaya yer vererek "Hayırlı Cuma'lar" dedi:

"İNŞİRAH SURESİ'Nİ OKUYORUM, RAHATLIYORUM"

Şehirden sorumluyum ben, çünkü her şeyden sorumlu olunca, binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya.. Çöküyorum bir anda, Bu kadar karışık işlerin içinden nasıl çıkacağım diyorum. Sonra İnşirah Suresi'ni okuyorum. Orada diyor ki: "Sen gayretten sorumlusun".. Rabbim de işini güzel yapanı seviyor. Kendimi sadeleştiriyorum, bana ne kadar akıl verdiyse kullanıp, ne beden verdiyse çalışıp, huzuruna gittiğimde, "Sana verdiğim makamı sen nasıl kullandın ya kulum" deyince, bir hikayem olsun istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu beni hem motive ediyor hem de rehabilite ediyor.