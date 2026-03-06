CHP'li Tanju Özcan'ın Bolu Belediyesi'nde işe aldırdığı akrabaları sıralı tam liste

CHP'nin son skandalı, Bolu'da patlak verdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 13 kişi, gözaltına alındı.

Başsavcılık soruşturmasında şüphelilerin şehirdeki zincir market yöneticilerinden 'vakfa yardım' ve reklam sözleşmesi kapsamında para talep ettiği, talebin yerine getirilmesi için zabıta eliyle baskı yaptığı ve rutin dışı denetimlerle ceza uygulandığı belirlendi.

Gözaltında ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özcan cezaevine gönderildi.

Özcan, "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

BOLU BELEDİYESİ CHP ARPALIĞI OLMUŞ

Tutuklanarak hapishaneye gönderilen Özcan'ın, şehirdeki ticari kuruluşları baskı altına almasının yanında belediyeyi adeta ailesinin ve çalışma arkadaşlarının akrabalarının arpalığına çevirdiği ortaya çıktı.

Tanju Özcan'ın, yakın-uzak fark etmeksizin kan bağı olan, hısım-akraba kim varsa belediye bünyesinde işe aldığı belirlendi.

İŞTE, TANJU ÖZCAN'IN ÖZEL YETKİSİYLE BOLU BELEDİYESİ'NDE İŞE ALINAN AKRABALARI:

1- GÜLŞEN GÜLENER - BELEDİYE ŞİRKETİ YÖNETİCİ (TANJU ÖZCAN'IN DAYISININ OĞLUNUN HANIMI)

2- FİGEN VARLIK - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜR V. (TANJU ÖZCAN'IN HANIMININ ARKADAŞI)

3- BAHADIR ACAR - BELEDİYE ŞİRKETİ YÖNETİCİ (TANJU ÖZCAN'IN HANIMININ KUZENİ)

4- ERKAN ACAR - BELEDİYE ŞİRKETİ ÇALIŞAN (TANJU ÖZCAN'IN HANIMININ KUZENİ)

5- NURCAN SARIYILDIZ - MEMUR (CHP BOLU BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ALİ SARIYILDIZ'IN EŞİ)

6- EMİNE ÇİDEM - MEMUR (CHP BOLU İL SEKRETERİ FARUK ÇİDEM'İN EŞİ)

7- TUĞÇE ALTUNYILDIZ - MEMUR (CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ GALİP ALTUNYILDIZ'IN KIZI)

8- ESRA KARAGÖZ - MEMUR (CHP BOLU İL BAŞKANI TAHSİN MERT KARAGÖZ'ÜN EŞİ

9- ÖZGÜR YILDIZ - ŞİRKET VE SOSYAL TESİSLER MÜDÜRÜ (TANJU ÖZCAN'IN AVUKATININ YAKINI)

10- EBRU YILDIZ - MEMUR (BOL TUR A.Ş MÜDÜRÜ ÖZGÜR YILDIZ'IN EŞİ)

11- ÇAĞDAŞ ÖZKAN - SENDİKA BAŞKANI (CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI)

12- BUSE ÖZKAN - ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ (CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÇAĞDAŞ ÖZKAN'IN EŞİ)

13- ÖVGÜ YILMAZ - HALK EKMEK ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ (İYİ PARTİ ESKİ MECLİS ÜYESİ AHMET YILMAZ'IN GELİNİ)

14- BİLGE YÖNET - AVUKAT (BASIN YAYIN MÜDÜRÜ ERGİN YÖNET'İN EŞİ)

15- RAMAZAN SEZER - ÇALIŞAN (BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT GÜLENER'İN KAYINBİRADERİ)

16- EYLEM KARAOĞULLARI - BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU (CHP MECLİS ÜYESİ İLKER KARAOĞULLARI'NIN KIZI)

17- MUSTAFA ÖZMEN - ZABITA (CHP MECLİS ÜYESİ ALİ SARIYILDIZ'IN DAYISI)

18- FATİH KÜRŞAT CAN - MEMUR (MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ NAİM AYHAN'IN DAMADI)

19- EBRU CAN - ŞİRKET PERSONELİ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ NAİM AYHAN'IN KIZI)

20- BÜŞRA ÖZCAN - YAZI İŞLERİ MÜDÜR VEK (CHP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OKAY ÖZCAN'IN EŞİ)

21- NAZLICAN BEYKOZ- ŞİRKET PERSONELİ (BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA BEYKOZ’UN YEĞENİ, CHP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OKAY ÖZCAN'IN KUZENİ)

22- LEYLA BEYKOZ - BAŞKAN YARDIMCISI (CHP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OKAY ÖZCAN'IN HALASI)

23- MERT ÖZCAN - ŞİRKET PERSONELİ (CHP İL TEŞKİLATI ÜYESİ AYŞE LÜİZE ÖZCAN'IN OĞLU)

24- FİLİZ GÜRBÜZ ÇATLADI - SANAT MERKEZİ SORUMLUSU (CHP ESKİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ CEVAT ÇATLADI'NIN EŞİ)

25- HÜLYA ARACI - BİRİM SORUMLUSU (CHP KADIN KOLLARI)