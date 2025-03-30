Mardin'de hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü

DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Çadırlı Mahallesi'nde sağanak ile birlikte kentin farklı bölgelerine düşen yıldırımlardan biri hayvan otlatan Vedat Çakıl'a isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan kontrolde 27 yaşındaki Çakıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 3 çocuk babası Çakıl'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Çakıl'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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