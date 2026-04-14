TBMM Genel Kurulu'nda 'terbiyesiz' tartışması

TBMM Genel Kurulu, bugün sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında yapılan görüşmelerde DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Konuşması sırasında AK Parti sıralarından gelen konuşmalara takılan Konukcu, "Ya, Allah aşkına dışarıda konuşun ya! Bir de en önde konuşuyorsunuz gelmiş, bu kadar da olmaz ki ama gerçekten arkadaşlar" diyerek yaptığı uyarı, Genel Kurul’da tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"KONUŞAMAZSIN BURADA BÖYLE, ÇIK ARKADA KONUŞ"

Konukcu’nun uyarısına AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu da huy oldu sizde. Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor, asıl siz haddinizi bilin" sözleriyle yanıt verdi.

Karşılıklı atışmaların sürmesi üzerine Konukcu, "Konuşamazsın burada ya böyle oturup. Çık arkada konuş" derken, Çalkın ise "Genel Kurul'a seslenin, bir daha bize böyle hadsizlik yapmayın" diyerek itirazını sürdürdü.

"HADSİZLİK YAPMA, TERBİYESİZ"

Tartışmanın devamında Çalkın’ın "Hadsizlik yapma, terbiyesiz" şeklindeki ifadesi üzerine Konukcu, kürsüden tepki gösterdi.

"BEN SENİN BİLDİĞİN KADINLARA BENZEMEM"

Konukcu, Çalkın’a "Sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana 'terbiyesiz' diyorsun. Ne bağırıyorsun oradan be! Bağıramazsın bir kadına bu şekilde sen. Bana 'terbiyesiz' hiç diyemezsin. Ben senin bildiğin kadınlara da benzemem" sözleriyle karşılık verdi.