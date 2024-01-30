Mardin'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü havada uçtu Mardin'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün metrelerce savrularak yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz günlerde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Ömer D. idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ömer D. yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ömer D., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alınırken gözaltına alınan otomobil sürücü ise ifadesinin ardından sonra serbest bırakıldı.

Yaşananlar kamerada

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kırmızı ışığa yakalanmamak için hızını artıran otomobilin erken hareket ettiği öne sürülen motosiklete çarptığı ve sürücünün yola savrulduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)