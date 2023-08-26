Mardin'de sıcaklık turizmi vurdu... Ziyaretçi sayısı azaldı Mardin'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ziyaretçi sayısı düşerken, geçen yıl 2 milyon 700 bin turist ağırlayan şehir bu yıl ilk 8 ayda 1 milyon 300 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

DHA

Tarihi, kültür ve inanç turizminin yanı sıra doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçileri cezbeden Mardin, Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonlarından biri...

Kentin caddeleri, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile eski Mezopotamya'nın önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanlar, en fazla ziyaret edilen merkezlerin başında geliyor.

Sıcak hava ziyaretçi sayısını düşürdü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl önemli oranda azaldı.

Mardin’e geçen yıl 700 bini konaklamalı 2 milyon 700 bin yerli ve yabancı turist geldi. 2023 yılının ilk 8 ayında ise bu sayı, 350 bini konaklamalı 1 milyon 300 bin kişi oldu.

"İnsanlar deniz tatilini tercih ediyor"

Turizm acentesi sahibi Veysi Teker, "Sıcaklar özellikle kültür turizmini olumsuz yönde etkiliyor, insanlar daha çok denizin olduğu ve serin illeri tercih ediyorlar. Havaların serinlemesiyle Mardin, yoğun bir turist akınına uğruyor. Temmuz ve ağustos ayları her yıl sakinlik yaşanıyor. Bu aylardan sonra yoğun misafir ağırlıyoruz" diye konuştu.

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, ağustosta sıcak hava nedeniyle turist sayısında azalma olduğunu belirterek, "Mardin, sıcak ama bir avantajımız var. Burada nem olmadığı için pek sıkıntı yaşanmıyor. Batıda olduğu gibi nemli bir havamız yok, insan bunalmıyor. Kültür denildiği zaman gezmek, görmek demek. Sezon dışında da turistleri buraya çekmek için birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Önümüzdeki eylül ayında uluslararası aktivistlerin katılımıyla 'Şahmeran Tanıtım Günleri' yapacağız.

Yurt dışından yaklaşık 50 ressam ve aktivist gelecek. Yurt içinden de gelecek arkadaşlarımız var. Onlarla güzel tanıtım günleri yapmayı planlanıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya çekmek için gayret sarf ediyoruz. Binlerce yıllık tarihiyle kültür ve cazibe merkezine dönüşen Mardin, 2022'de 2 milyon 700 bin turist ağırladı. Yaklaşık 700 bin kişi konaklarken, 2 milyon kişiye yakın günübirlikçi ziyaret etti. 2023 yılının ilk 8 ayında ise aşırı sıcaklar nedeniyle şu ana kadar 350 bini konaklamalı, 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti" dedi.

"Sıcaklar sadece Mardin'i değil, bütün illeri etkiledi"

Esnaf Hamdullah Bilem ise "Sıcaklar sadece Mardin'i değil, bütün illeri etkiledi. Eylülden sonra sıcaklıklar düşer. Herkesi bekliyoruz. Gelip Mardin'in güzelliklerini görsünler, yemeklerimizden tatsınlar. Buraya bir kez gelen mutlaka ikinci ve üçüncü kez de geliyordur" dedi.

Tarihi 1'inci Cadde'de lokanta işletmeciliği yapan Öznur İyem, "Sezonun açılmasıyla Mardin, çok kalabalık oluyor, gelen misafirlerimiz yemeklerimize bayılıyorlar. Mardin'e gelen memnun şekilde ayrılıyor. Önümüzdeki ay herkesi Mardin'e, tarihi kente bekliyoruz" diye konuştu.

Siirt'ten gelen Yılmaz Aslan ise sıcak hava olmasına rağmen kentin güzelliklerine hayran kaldığını ve herkesin Mardin'i görmesini istediğini belirtti.