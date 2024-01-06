Mardin'de silahlı kavga kameraya yansıdı: 1'i ağır 3 yaralı Mardin'de aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 9 Ekim 2023'te Faysal Duva'nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların isabet ettiği A.A., A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.A., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde araçtan inen bir kişinin pompalı tüfekle husumetlilerine ateş açtığı, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)