Mersin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücü gözaltına alındı Kırmızı ışıkta kavşaktan geçtiği sırada 3 yayaya çarparak 1 kişinin ölümüne sebep olan sürücü, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DHA

Mersin'de can alan kazaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Toroslar ilçesinde dün sabah saatlerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D., otomobili ile önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı.

Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü gözaltına alındı

Tedavisi tamamlanan sürücü A.D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)