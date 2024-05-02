DHA
Mersin'de can alan kazaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Toroslar ilçesinde dün sabah saatlerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D., otomobili ile önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı.
Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücü gözaltına alındı
Tedavisi tamamlanan sürücü A.D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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