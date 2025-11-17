Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İbrahim öldü

- Mardin Dargeçit'te 18 yaşındaki İbrahim Dilek, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
- Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dilek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
- Soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi yolunda İbrahim Dilek’in yolu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi.
Yaşanan tartışmanın ardından Dilek'e tabancayla ateş açıldı.
YARALANDI
Dilek, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dilek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.