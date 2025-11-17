Abone ol: Google News

Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İbrahim öldü

Dargeçit ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İbrahim Dilek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 11:42
Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi yolunda İbrahim Dilek’in yolu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

Yaşanan tartışmanın ardından Dilek'e tabancayla ateş açıldı.

YARALANDI

Dilek, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dilek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

