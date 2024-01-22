Mardin'de vahşi cinayet! Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün bıçakladı Artuklu ilçesinde doğum yapan ve bugün hastaneden taburcu olan 25 yaşındaki Vatfa Ecevit, eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

DHA

Bir kadın daha eşi tarafından hayattan koparıldı..

Bu kez olayın adresi Mardin.

Akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile anılan Vatfa Ecevit, bugün taburcu oldu.

Eşi tarafından bıçaklandı

Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı.

Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)