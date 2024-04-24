Mardin'de yangın: 7 kişi dumandan etkilendi Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si bebek 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Bu akşam saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi 603’üncü Sokak'taki bir binanın 2’nci katında yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2'si bebek 7 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen Fatma A. (51), Özgür Y. (27), Halime Y. (25), Zeynep Y. (17), Abdulbasit A. (3), Gıyam A. (2) ve 1 aylık bebek Mehmet Emin Y., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık durumları iyi

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)