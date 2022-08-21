Mardin’deki kazada hayatını kaybeden 20 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep-Nizih karayolunda yaşanan kazadan sonra Mardin'de 20 kişi hayatını kaybetti. Mardin'de hayatını kaybeden vatandaşlar için Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

Derik ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, lastiği patlayan tır, başka bir kazaya yardım eden kalabalığa girdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin’in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Süleyman Soylu yaşamını yitirenlerin cenaze törenlerine katıldı

Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu sabah saatlerine kadar hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına ve defin törenlerine katıldı.

Bakan Soylu daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden vatandaşların taziye ziyaretlerinde bulunarak ardından hastanedeki yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin; İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan Tanrısever, Mihriban Tanrısever, Necla Önen, Bover Babur, Yahya Ergin, Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk, Sitti Abun ve Fesih Dağ olduğu açıklandı.

Ölen polisin kimliği belli oldu

Kazada müdahale sırasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Derik’e tayin olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Ergin’in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy’den Mardin’in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi.

Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin’in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

"Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerden bulunduktan sonra olaya ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, ülkenin Ardahan’dan Edirne’ye kadar hem yası, hem de acısının bugün Derik’te olduğunu ifade etti.

Gaziantep’te elim ve acı bir trafik kazası daha olduğunu anımsatan Bakan Soylu, "Gün boyu onun acısıyla ıstırap içinde olurken akşamüstü Derik’te böyle bir aldık. İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var.

Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum. Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her ne ise bütün süreç tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz de bu konuda çaba içerisindedirler." dedi.

"Devletimizin bütün imkanlarıyla ailemizin yanındayız"

İHA'nın haberine göre; yaşanan olaylar karşısında adeta insanın boğazının düğümlediğini ifade eden Bakan Soylu, “Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız.

Biz de sabaha kadar burada hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu, hem de bu konuda kimin ihmali varsa tüm tespitleri arkadaşlarımız ve Emniyet Genel Müdürümüz burada.

Valimiz burada ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte bu değerlendirmeleri yapmış olacağız. Bir önceki kazayla ilgili bir polisimiz hayatını kaybederek şehit oldu. İki yaralı hastanedeler, iki gözaltımız var. İki şoför.” dedi.

"Ortalık kan gölüne döndü"

Yaşanan feci kazada gördüklerini anlatan görgü tanığı Veysi Danış, "İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı." dedi.

"O esnada ortalık katliam alanı oldu"

İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti. İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı.

O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar... O esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. Gaziantep’i konuşurken Antep’ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.