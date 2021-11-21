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    Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu

    Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. İstasyonlara alınmayan yolcular, girişlerde yoğunluk oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 13:50
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    Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu

    İstanbul'da vatandaşların fazla kullandığı ulaşım araçlarından birisi olan Marmaray, teknik arıza nedeniyle durduruldu.

    Marmaray seferlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenilirken, arıza öğle saatlerinde yaşandı.

    YOLCULAR İSTASYONA ALINMADI

    Seferlerin durdurulmasının ardından, yolcular istasyona alınmadı. İstasyon girişlerinde bekletilen yolcular yoğunluğa neden oldu.

    Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

    Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu ViDEO

    Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu #1

    Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu #2

    Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu #3

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