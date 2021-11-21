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Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu
Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. İstasyonlara alınmayan yolcular, girişlerde yoğunluk oluşturdu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 13:45
- Güncelleme : 21.11.2021 - 13:50
İstanbul'da vatandaşların fazla kullandığı ulaşım araçlarından birisi olan Marmaray, teknik arıza nedeniyle durduruldu.
Marmaray seferlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenilirken, arıza öğle saatlerinde yaşandı.
YOLCULAR İSTASYONA ALINMADI
Seferlerin durdurulmasının ardından, yolcular istasyona alınmadı. İstasyon girişlerinde bekletilen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.
Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu ViDEO