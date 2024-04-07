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Mersin yanan alevlerin üzerine düşen küçük çocuk hayatını kaybetti

Mersin yanan alevlerin üzerine düşen küçük çocuk hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlerin üzerine düşen küçük çocuk feci şekilde yanarken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.