İHA
Mersin’de çıkan yangın can aldı...
Silifke ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin üzerine düştü
Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yükselen alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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