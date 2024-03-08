Mersin'de 2 şüphelinin adliye nezaretinden kaçtıkları anlar Çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye götürülen şüphelilerden 2'si, nezaretin kapı kilidini kırarak kaçtı. Savcılık, yardım eden 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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İHA

Mersin'de ilginç bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Mersin Adliyesi'nde çeşitli suçlardan gözaltına alınan bir grup şüpheli, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürülerek nezarethaneye alındı.

Ellerinde kelepçelerle kaçtılar

Şüphelilerden 2'si, mahkemeye çıkarılmak için bekletildikleri demir parmaklı hücrenin kapı kilidini kırarak elleri kelepçeli halde kaçtı.

Diğer şüpheliler ise yerlerinden ayrılmadı.

Olayın ortaya çıkması üzerine bölgede çalışma yapan güvenlik güçleri, kaçan zanlılardan birini yakaladı, diğerinin ise halen arandığı bildirildi.

O anlar saniye saniye kamerada

Adliyede meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, çok sayıda şüphelinin bulunduğu demir parmaklıklı hücrenin kapısını zorlayarak açan 2 zanlının elleri kelepçeli halde kaçtıkları anlar yer aldı.

Görüntülerin devamında ise bir başka zanlının kapıyı örtmesi diğerlerinin ise kaçmadan beklemeleri kayda geçti.

Savcılıktan açıklama geldi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında adliye nezarethanesinden şahısların firar ettiği yönündeki haber ve paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı, duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların duruşmayı beklerken muhafaza edildikleri 'güvenlikli bekleme salonları' bulunduğu belirtildi.

2 kişi tutuklandı

Güvenlikli bekleme salonlarında hükümlü ve tutukluların kaçmaması ve güvenliği için ilgili kolluk birimince yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Mart'ta başka suçtan yargılamaları olan hükümlüler H.A. ve A.Y, adalet sarayında güvenlikli bekleme alanlarında muhafaza edilirlerken, görevli jandarma personelinin başka bir görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle hükümlüler, kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etmiş, olayın hemen akabinde hükümlü A.Y. yakalanmış, H.A’nın ise aranmasına devam edilmektedir. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G, 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklanmış olup, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma devam etmektedir."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)