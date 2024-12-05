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DHA

Mersin'de alkol masasında çıkan kavga kanlı bitti..

Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek alkol almaya başladı.

Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 AMCASINI VE BİR AKRABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.

CESETLERİ SABAH BULUNDU

Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı.

Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.