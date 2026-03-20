UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.

Inigo Perez’in çalıştırdığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile Thorsten Fink yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor, Alman hakem Sascha Stegemann’ın düdük çaldığı müsabakada Estadio de Vallecas’ta karşı karşıya geldi.

RÖVANŞI SAMSUNSPOR KAZANDI

İlk maçı Rayo Vallecano’nun 3-1’lik üstünlüğüyle sona eren eşleşmenin rövanşında kazanan Samsunspor oldu.

Kritik müsabaka temsilcimizin 1-0'lık galibiyetiyle noktalandı.

AVRUPA'YA VEDA ETTİK

Toplam skorda 3-2 üstünlük kuran Vallecano adını çeyrek finale yazdırırken, Samsunspor Avrupa'ya veda etti.

Vallecano, çeyrek finalde Slovenya takımı Celje ile yarı finale kalmak için mücadele edecek.

TEK GOLÜ NDIAYE ATTI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Cherif Ndiaye attı.

ZEKİ, KIRMIZI GÖRDÜ

Temsilcimiz Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, 90+3. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.