Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda 7 karşılaşma oynandı.

Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Ferencvaros'u önceki gün oynanan maçta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)

Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)

Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest penaltılarda 3-0 kazandı.

Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)

Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)

Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)

UEFA KONFERANS LİGİ

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)