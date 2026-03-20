Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda 7 karşılaşma oynandı.
Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Ferencvaros'u önceki gün oynanan maçta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)
Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)
Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest penaltılarda 3-0 kazandı.
Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)
Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)
Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)
Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)
UEFA KONFERANS LİGİ
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)
Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)
AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)
Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)
Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)
Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)
Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)