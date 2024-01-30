Mersin'de bahis operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı Emniyet güçlerinin yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerin 1'i tutuklandı, 5'ine ev hapsi verildi.

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İHA

Polis ekipleri suçlularla mücadele etmeye devam ediyor.

Ekiplerin suç örgütlerine karşı düzenledikleri operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.

Yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda kurdukları sahte sitelerle yasa dışı bahis yapan 9 şüpheli belirledi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine emniyet güçleri harekete geçerek 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Havuzlu lüks bir sitedeki dairelerde yapılan aramada 37 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 20 adet banka kartı, bir miktar para, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 kişiye ev hapsi verildi

Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1’i tutuklandı, 5’ine ev hapsi verilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)