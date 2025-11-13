Abone ol: Google News

Mersin'de bina dışına kurulan yük asansöründen düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tarsus ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı kadın, bindiği yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 17:59
  • Mersin Tarsus'ta, 80 yaşındaki Hatice Arıkan, yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti.
  • Asansörün düşme nedeni henüz bilinmiyor.
  • Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4431 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında oturan Hatice Arıkan (80) aşağıya inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi.

Hatice Arıkan, henüz bilinmeyen bir nedenle asansörün düşmesi sonucu ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ 

Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

