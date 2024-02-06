Mersin'de bisiklet sürerken ırmağa düşen çocuk boğuldu

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde önceki gün Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren 12 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü.
Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Cansız bedeni bulundu
Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cesedine ulaşıldı.
Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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