Cezaevinden haziran ayında çıkan koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşini tabancayla sokak ortasında bacaklarından 18 kurşunla yaraladı.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Derya Aksoy (26), 29 Aralık Salı günü sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı 29 yaşındaki Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına 12, sol bacağına 6 kurşun isabet eden Derya Aksoy, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

3 gün yoğun bakımda kalan Derya Aksoy, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaydan sonra polis tarafından Adana'da gözaltına alınan Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavisi evde devam eden Derya Aksoy, olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydetti.

Mersin'de boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı ViDEO

“KORUMA KARARI ALDIRMAMA RAĞMEN OLDU”

Evli kaldıkları 8 yıl boyunca sürekli şiddete ve tehditlere maruz kaldığını belirten Derya Aksoy, "Şahısla 2012 yılında evlendim. Bu evlilikten 2 çocuğumuz dünyaya geldi. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. Uyuşturucudan 2.5 yıl önce cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca haziran ayında boşanma dava açtım. Ben aslında cezaevindeyken boşanma davası açacaktım ancak vicdanım el vermedi. Cezaevinde kimsesi yoktu. Çıkmasını bekledim. Çıktıktan sonra yine bir şans verdim düzelmesi için. Hiçbir şekilde düzelmedi. Annemin evinde kalmaya başladım. Burada bile bana şiddet uyguladı. Çocuklarımın yanında beni dövmeye devam etti. Çocuklarıma şiddet uyguladı. Böyle olunca, boşanma davası açtım kendisine. Davayı açtıktan sonra tehditleri, hakaretleri hiç bitmedi. 2 defa koruma kararı aldırdım. Bu olay olmadan üç gün öncede koruma kararı aldırmıştım ama ona rağmen olay yaşandı." dedi.

VURDUKTAN SONRA ÖLMÜŞ MÜ DİYE KONTROL ETTİ

Olay günü yaşananları anlatan Derya Aksoy, "Adana'da yaşıyor kendisi. 'Antalya'ya yerleşeceğim' diyerek, çocuklarımı istedi benden. Bir hafta onda kalacaktı çocuklar. Çocukları buradan aldıktan sonra tehditlere başladı. 'Senin ayaklarına sıkacağım seni sakat bırakacağım' dedi. Koruma kararı aldırdık. Adana'da imza atmaya gidiyordu. Polis aradı beni 'imzaya gelmiyor' dedi. Yine bana, anneme, aileme yönelik tehditler devam etti. 'Kum saatiniz başladı, zaman azalıyor, kan kusturacağım' diye tehdit etti. Salı günü sabah işe giderken yanımda gri bir araba durdu. Elinde silah vardı, arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Ölüp ölmediğimi kontrol etmek için geri gelirken, çevredekiler engel oldu. Arabaya binip gitti." diye konuştu.

“HEM SAĞLIĞIMDAN HEM DE İŞİMDEN OLDUM”

Tutuklu yargılanan eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Aksoy, "Hem sağlığımdan hem de işimden oldum. Çocuklarım çok küçük, onlara bakmak zorundayım. Ailem bu süreçte çok zarar gördü. Adalet Bakanlığımızdan bu davaya sahip çıkmasını istiyorum." ifadesini kullandı.