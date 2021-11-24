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    Mersin'de çarptığı yayanın bacağı koptu

    Sabaha karşı yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp sol bacağının kopmasına neden olan sürücü, yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 12:37
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    Mersin'de çarptığı yayanın bacağı koptu

    Mersin’in Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Vipol kavşağında aşırı hızlı bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. isimli yayaya çarptı ve kaçtı.

    BACAĞI YERİNE DİKİLEMEDİ

    Kazada ağır yaralanan A.A., sol bacağı kopmuş halde hastaneye kaldırılırken, kopan bacak yerine dikilemedi.

    Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden elde edilen dikiz aynası ve kanlı tampon parçalarını inceleyerek, aracın marka ve modeline ulaştı.

    Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Mersin'de çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü yakalandı VİDEO

    200 ARAÇ TARANDI

    Kaza tarihi ve saatine orantılı şekilde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, bölgedeki 200 aracı taradı.

    Yapılan incelemede tespit edilen şüpheli aracın, kaza öncesi görüntüsünde sol dikiz aynasının mevcut olduğu ancak kaza sonrası görüntüsünde ise her iki yerde de kırık olduğu belirlendi.

    Mersin de çarptığı yayanın bacağı koptu #1

    1 GÜN SONRA YAKALANDI

    İncelemelerin ardından plakası belirlenen araç sürücüsü Ö.İ., kazadan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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