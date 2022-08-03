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- Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
- 03.08.2022 - 11:37
- Güncelleme : 03.08.2022 - 12:03
Mersin Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele için harekete geçti.
Ekipler, Akdeniz ilçesinde 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'yi yakalamak için çalışmalar başlattı.
Operasyon düzenlendi
Yapılan incelemeler kapsamında konteynerde saklandığı belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde, özel harekat polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Şahıslar, saklandıkları konteynerde ekipler tarafından yakalandı.
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı ViDEO
Ele geçirilenler
Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Güvenlik güçlerine EYP kullandıkları belirlendi
İHA'nın aktarımına göre; öte yandan şüphelilerin, geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.