Geçmiş yıllarda güvenlik güçlerine karşı EYP kullandığı belirlenen 2 PKK'lı terörist, saldırı planından önce Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele için harekete geçti.

Ekipler, Akdeniz ilçesinde 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'yi yakalamak için çalışmalar başlattı.

Operasyon düzenlendi

Yapılan incelemeler kapsamında konteynerde saklandığı belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde, özel harekat polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Şahıslar, saklandıkları konteynerde ekipler tarafından yakalandı.

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı ViDEO

Ele geçirilenler

Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Güvenlik güçlerine EYP kullandıkları belirlendi

İHA'nın aktarımına göre; öte yandan şüphelilerin, geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.

























