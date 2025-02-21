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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabaha karşı meydana gelen silahlı saldırıda bir fırıncı yaralandı. Saat 04.30 sularında, Nur Mahallesi’ndeki fırınını açmak için yola çıkan 53 yaşındaki Atılgan Terru, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Terru, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"RAKİP FIRINCILAR TARAFINDAN TEHDİT" İDDİASI

Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken Terru’nun, bir süredir aynı sektörde faaliyet gösteren bazı kişiler tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sokağın köşesinde bir süre beklediği, Terru’nun yaklaşmasıyla birlikte silahını ateşleyerek hızla uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.