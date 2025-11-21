Abone ol: Google News

Mersin'de havalandırma boşluğuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 23:48
  • Mersin'de bir apartmanda havalandırma boşluğuna düşen işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
  • Olay yerine gelen ekipler, duvarı kırarak işçiye ulaştı ve yaralıyı çıkardı.
  • Ayağı kırık olan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan apartmanda kablo çekmek isteyen internet şirketi çalışanı A.P., dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Olayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler düşmenin etkisiyle yaralanan A.P.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

DUVAR KIRILDI

Ekipler binanın birinci katındaki daire sakinlerinden alınan izinle duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaştı.

Ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden ayağı kırık halde kurtarılan A.P., sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

