Sosyal medya üzerinden, kazanılmış görünümlü iddaa kuponları düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Mersin’de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir müştekinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Tespit edilen şüpheliler uzun süreli takibe alındı.

“VERGİ” DİYEREK KANDIRDILAR

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanarak kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.

60 BİN LİRA ZARAR ETTİLER

Bu yöntemle İstanbul, Erzincan, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Hatay, Antalya, Sinop, Şırnak, Bursa ve Samsun'da yaşayan 15 kişinin cep telefonuna havale ile 60 bin liraz zarara uğratıldığı tespit edildi.

Mersin'de iddaa kuponu dolandırıcıları yakalandı VİDEO

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.