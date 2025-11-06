Mersin'de inşaatta beton dökerken elektrik akımına kapılan işçi öldü

- Mersin Erdemli'de beton dökerken elektrik akımına kapılan Hamza Dikmen hayatını kaybetti.
- Olay sırasında beton mikserinin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti.
- Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arkıt Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde beton döken ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu.
AKIMA KAPILDI
Bu sırada pompa ucundan betonu yönlendiren işçi Hamza Dikmen, elektrik akımına kapıldı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Dikmen'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Dikmen'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Dikmen, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.