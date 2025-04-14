İHA
Mersin’in Anamur ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
MAĞDUR 2 KADIN KURTARILDI
Operasyonda insan ticareti mağduru 2 kadın jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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