Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Mersin’in Anamur ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

MAĞDUR 2 KADIN KURTARILDI

Operasyonda insan ticareti mağduru 2 kadın jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.