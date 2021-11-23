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    Mersin’de iplik yüklü tır, alevlere teslim oldu

    Tırdaki iplikleri saran yangın sonucu araç ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 23.11.2021 - 07:02
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 07:14
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    Mersin’de iplik yüklü tır, alevlere teslim oldu

    Mersin'de iplik taşıyan tır alev aldı.

    Abdurrahim Beşer idaresindeki 33 CEL 06 plakalı çekici ve 33 VEJ 71 dorse plakalı tırda, TEM Otoyolu'nun Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Damlama mevkisi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    ALEVLER İPLİKLERİ SARDI

    Alevlerin aracı ve üzerindeki bobin şeklindeki iplikleri sardığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    TIR VE MALZEMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonucu tır ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

    Mersin’de iplik yüklü tır, alevlere teslim oldu #1

    Mersin’de iplik yüklü tır, alevlere teslim oldu #2

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