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    Mersin'de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:57
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    Mersin'de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu

    Mersin’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralık sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

    NARKOTİK KÖPEKLERİ İLE ARAMA YAPILDI

    Operasyon kapsamında iş yerinde narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

    İş yerinde, 10 paket halinde 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi.

    Mersin'de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu VİDEO

    2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.Z. isimli şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    E.Z. ve N.D. isimli şahıslar ise adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

    Mersin de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu #1

    Mersin de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu #2

    Mersin de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu #3

    Mersin de iş yerinde, 11 kilo 930 gram esrar bulundu #4

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