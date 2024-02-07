Mersin'de kadın hırsızlık çetesine operasyon: İş üstündeyken yakalandılar

Emniyet güçleri, hırsızlara göz açtırmıyor.
Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlardan biri de Mersin'de gerçekleştirildi.
Hırsızlık çetesi çökertildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı illerden hırsızlık için kentte gelen 'Gaco' olarak bilinen hırsızlık çetesini düzenledikleri operasyon ile çökertti.
Araçları durduruldu
Çetenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, organize hareket ettiğini belirleyip, kullandığı aracı tespit etti.
Aracın Mersin'e girdiği bilgisinin alınması üzerine ekipler, geçiş güzergahlarında önlem alarak aracı durdurdu.
12 hırsız yakalandı
Araçtan inip kaçmaya çalışan 2 erkek, 3 kadın yakalandı.
Grubun diğer kadın üyelerinin de farklı noktalarda araçtan indikleri belirlendi.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin binaları gözetlediğinin fark edilmesiyle de Akdeniz ilçesinde 3 kadın, Toroslar ilçesinde ise 4 kişi, hırsızlık amacıyla eve girmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Şüphelilerin üst aramalarında, kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi.
Hırsızların yakalanmasıyla birlikte 6 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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