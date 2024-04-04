Mersin'de kan donduran cinayet: Hastanede annesini öldürdü Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü.

İHA

Mersin'de duyanların kanını donduran bir cinayet yaşandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi feci şekilde can verdi.

Bıçakla boğazını kesip tabancayla vurdu

Talihsiz kadın refakatçi olarak yanında kalan 32 yaşındaki oğlu M.Ç. tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Güvenlik görevlileri polise teslim etti

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Uyuşturucu bağımlısı çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)