Mersin’de kavgada tabancayla vurulan genç, hastanede öldü

İki grup arasında çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde dün saat 21.00'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Yabancı uyruklu kişilerin de karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı.

Kavga sırasında 26 yaşındaki Onur Aki, tabancayla göğüs kısmından yaralandı.

Kurtarılamadı

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında yabancı uyruklu İ.H.K. ve M.H.K. ise çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

6 şüpheli gözaltında

Mahallede güvenlik önlemi alan polis, soruşturma başlattı.

DHA’nın haberine göre ekipler, kavgaya karışan 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına alıp, ifade işlemleri için emniyete götürdü.