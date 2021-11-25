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    Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı

    Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektirik tellerine temas edip akıma kapılan Bayram Fidan, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 03:31
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    Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı

    Merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesinde, kozalak toplamak için ağaca çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Akıma kapıldıktan sonra ağaçta asılı kalan Fidan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Mersin de kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı #1

    Mersin de kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı #2

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