Mersin'de ölen adamın cenazesi davul zurna eşliğinde uğurlandı Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin cenaze töreni, bekar olduğu için davul zurna çalınarak düğün gibi gerçekleştirildi.

Göster Hızlı Özet Mersin'in Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki Mikail Lafatan motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Bekar olan Lafatan'ın cenazesi, geleneklere uygun olarak davul zurna eşliğinde törenle uğurlandı.

Cenaze, Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedildi. Mersin Tarsus ilçesinde bir garip olay... Bala Mahallesi'nde, 09 Şubat 2026 tarihinde bir kaza meydana geldi. 27 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ Tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ Hastanede ameliyata alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenazeyi yapılan işlemlerin ardından ailesi teslim aldı. Cenaze aracıyla getirilen genç adamın naaşı önce evine götürüldü. CENAZE TÖRENİNDE DAVUL ZURNA ÇALINDI Buradan itibaren davul zurna çalınmaya başlandı. Tarsus Güney Mezarlığı'na davul ve zurna eşliğinde götürülen cenaze defnedildi. Hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın bekar olması nedeniyle cenazesinin, düğün gibi uğurlandığı ifade edildi.

