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- Mersin'de rayların yanına park edilen araca tren çarptı
Mersin'de rayların yanına park edilen araca tren çarptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, demiryolundaki rayların yanına bırakılan otomobile tren çarptı.
- AA
- 27.01.2022 - 03:51
Mersin'de Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen demiryolunda, rayların yanına park edilmiş olan otomobile Adana yönüne giden yük treni çarptı.
ARACIN SAHİBİ BELLİ DEĞİL
Otomobilin zarar gördüğü kazada incelemenin ardından tren seferine devam etti.
Aracın sahibinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.