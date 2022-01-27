Euro
15.2764
-0.07%
Dolar
13.5903
0.00%
Altın
793.0720
-0.19%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
496.614
-1.69%
BTXN Coin
30.82
1.88%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    Mersin'de rayların yanına park edilen araca tren çarptı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, demiryolundaki rayların yanına bırakılan otomobile tren çarptı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 03:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de rayların yanına park edilen araca tren çarptı

    Mersin'de Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen demiryolunda, rayların yanına park edilmiş olan otomobile Adana yönüne giden yük treni çarptı.

    ARACIN SAHİBİ BELLİ DEĞİL

    Otomobilin zarar gördüğü kazada incelemenin ardından tren seferine devam etti.

    Aracın sahibinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

    Mersin de rayların yanına park edilen araca tren çarptı #1


    Görüş Bildir