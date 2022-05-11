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- Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı
Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı
- 11.05.2022 - 12:49
Mersin’in Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden yabancı uyruklu, 1'i kadın 2 kişi, 5 adet sahte 100 dolarlık banknotu bozdurmak istediğini söyleyerek iş yeri sahibi B.K.’ye verdi.
Kuyumcudan 7 bin 335 lirayı alan 2 kişi, hemen uzaklaştı.
Aldığı dolarları bankaya yatırmak isteyen B.K., veznedeki görevliden paranın sahte olduğunu öğrendi ve polisi arayarak şikayetçi oldu.
Suçüstü yakalandılar
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine giderek incelemede bulundu.
Dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelileri Kuvayi Milliye Caddesi’ndeki bir başka kuyumcuda sahte dolar bozduracakları sırada suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 3 bin dolar ele geçirildi.
Günübirlik tesiste kaldılar
Yabancı uyruklu kadın şüpheli H.Z.A. ile M.A.'nın olaydan bir gün önce Mersin'e gelip, Yenişehir ilçesinde bulunan günübirlik konaklama tesisinde kaldıkları saptandı.
Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, buradaki yabancı uyruklu A.H.M.’yi de gözaltına aldı.
7 bin 100 dolar ele geçirildi
Aramalarda sahte 50 ve 100’lük banknotlar halinde 7 bin 100 dolar ele geçirildi.
DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.