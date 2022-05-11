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    Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı

    Bir kuyumcuda sahte 500 dolar bozduran yabancı uyruklu 2 şüpheli, bir başka kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde sahte 7 bin 100 dolar ele geçirildi.
    • 11.05.2022 - 12:49
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    Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı

    Mersin’in Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden yabancı uyruklu, 1'i kadın 2 kişi, 5 adet sahte 100 dolarlık banknotu bozdurmak istediğini söyleyerek iş yeri sahibi B.K.’ye verdi.

    Kuyumcudan 7 bin 335 lirayı alan 2 kişi, hemen uzaklaştı.

    Aldığı dolarları bankaya yatırmak isteyen B.K., veznedeki görevliden paranın sahte olduğunu öğrendi ve polisi arayarak şikayetçi oldu.

    Suçüstü yakalandılar

    Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine giderek incelemede bulundu.

    Dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelileri Kuvayi Milliye Caddesi’ndeki bir başka kuyumcuda sahte dolar bozduracakları sırada suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

    Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 3 bin dolar ele geçirildi.

    Günübirlik tesiste kaldılar

    Yabancı uyruklu kadın şüpheli H.Z.A. ile M.A.'nın olaydan bir gün önce Mersin'e gelip, Yenişehir ilçesinde bulunan günübirlik konaklama tesisinde kaldıkları saptandı.

    Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, buradaki yabancı uyruklu A.H.M.’yi de gözaltına aldı.

    Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı #1

    7 bin 100 dolar ele geçirildi

    Aramalarda sahte 50 ve 100’lük banknotlar halinde 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı #2

    Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı #3


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