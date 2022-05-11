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Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı

Mersin’de sahte dolarları kuyumcuya satmak isteyen zanlılar yakalandı

Bir kuyumcuda sahte 500 dolar bozduran yabancı uyruklu 2 şüpheli, bir başka kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde sahte 7 bin 100 dolar ele geçirildi.