Mersin'de sazlık alanda yangın

İHA

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi sınırları içinde bulunan bataklık alandaki sazlıkta, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Sazların arasından yükselen alevler, kısa sürede çevreyi etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

YANGIN, 1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi. Ancak yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı ve müdahale çalışmalarını zorlaştırdı. Zorlu koşullara rağmen ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çabası sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.

Yangının ardından, herhangi bir yeniden alevlenmeye karşı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.