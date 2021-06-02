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- Mersin'de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti
Mersin'de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti
Mersin'de sulama kanalına düşen 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlerden Sedanur Turgut öldü, Nisanur Turgut ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
- DHA
- 02.06.2021 - 00:09
- Güncelleme : 02.06.2021 - 00:19
Mersin’de Tarsus’ta bulunan sulama kanalına iki kız kardeş düştü.
VATANDAŞLAR KURTARDI
Kanala düşen 10 yaşındaki ikiz kız kardeşler Sedanur ve Nisanur Turgut suda sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Kanaldan kurtarılan ikiz kardeşler hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen Sedanur Turgut hayatını kaybederken, Nisanur Turgut tedaviye alındı.
Mersin'de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı VİDEO