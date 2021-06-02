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    Mersin'de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti

    Mersin'de sulama kanalına düşen 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlerden Sedanur Turgut öldü, Nisanur Turgut ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 00:19
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    Mersin'de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti

    Mersin’de Tarsus’ta bulunan sulama kanalına iki kız kardeş düştü.

    VATANDAŞLAR KURTARDI

    Kanala düşen 10 yaşındaki ikiz kız kardeşler Sedanur ve Nisanur Turgut suda sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kanaldan kurtarılan ikiz kardeşler hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen Sedanur Turgut hayatını kaybederken, Nisanur Turgut tedaviye alındı.

    Mersin'de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı VİDEO

    Mersin de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1 i hayatını kaybetti #1

    Mersin de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1 i hayatını kaybetti #2

    Mersin de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1 i hayatını kaybetti #3

    Mersin de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1 i hayatını kaybetti #4

    Mersin de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1 i hayatını kaybetti #5

    Mersin de sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1 i hayatını kaybetti #6

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