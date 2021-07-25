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- Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi
Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi
- İHA
- 25.07.2021 - 08:41
- Güncelleme : 25.07.2021 - 08:45
Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs Yarenlik Alanı üzerindeki Uğur İş Hanı'na geldi.
Şahıs bir süre yürüdükten sonra esnaflara ait olan güvenlik kamerasına yöneldi.
Yanında bulunan tahra ile kamaraya vurup zarar verdi.
BİLGİSAYAR VE BOZUK PARA ÇALDI
Ardından iş hanında bulunan kırtasiye dükkanının kapısını tahra ile kıran şüpheli, içeri girerek bilgisayar ile kasada bulunan bozuk paraları çaldı.
Diğer iş yerlerinin de kapısını zorlayan şüpheli, olayın ardından tahrasını da alıp kayıplara karıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Şüphelinin içeri girip güvenlik kamerasına zarar verdiği ve iş hanından ayrıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Esnaf sabah saatlerinde durumu fark edince, polis ekiplerine haber verdi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi ViDEO