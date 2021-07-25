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    Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi

    İş hanın giren kimliği belirsiz şahıs, yanındaki tahra ile güvenlik kamerasına zarar verdikten sonra iş yerlerine yöneldi. Bir kırtasiyeye girip hırsızlık yapan şahıs, kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 08:45
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    Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi

    Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs Yarenlik Alanı üzerindeki Uğur İş Hanı'na geldi.

    Şahıs bir süre yürüdükten sonra esnaflara ait olan güvenlik kamerasına yöneldi.

    Yanında bulunan tahra ile kamaraya vurup zarar verdi.

    BİLGİSAYAR VE BOZUK PARA ÇALDI

    Ardından iş hanında bulunan kırtasiye dükkanının kapısını tahra ile kıran şüpheli, içeri girerek bilgisayar ile kasada bulunan bozuk paraları çaldı.

    Diğer iş yerlerinin de kapısını zorlayan şüpheli, olayın ardından tahrasını da alıp kayıplara karıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şüphelinin içeri girip güvenlik kamerasına zarar verdiği ve iş hanından ayrıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Esnaf sabah saatlerinde durumu fark edince, polis ekiplerine haber verdi.

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi ViDEO

    Mersin’de tahra ile iş hanına girip iş yerlerine zarar verdi #1

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