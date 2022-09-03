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    Mersin'de traktör kazası: 1 ölü

    Toroslar ilçesinde kullandığı traktör ters dönen şoför, olay yerinde can verdi.
    • 03.09.2022 - 15:48
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    Mersin'de traktör kazası: 1 ölü

    Mersin'in Toroslar ilçesinde traktör kazası can aldı.

    Ahmet Kütük isimli vatandaşın kullandığı 32 TL 115 plakalı traktör Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütül, Çapar Fınpıklı mevkiinde rampada durdu.

    Traktör ters döndü

    İHA'nın haberine göre, bu sırada geri gelmeye başlayan traktör, ters döndü.

    Şoför kurtarılamadı

    Traktörün altında kalan Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de traktör kazası: 1 ölü #1


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