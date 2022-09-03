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Mersin'de traktör kazası: 1 ölü
Toroslar ilçesinde kullandığı traktör ters dönen şoför, olay yerinde can verdi.
- 03.09.2022 - 15:48
Mersin'in Toroslar ilçesinde traktör kazası can aldı.
Ahmet Kütük isimli vatandaşın kullandığı 32 TL 115 plakalı traktör Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütül, Çapar Fınpıklı mevkiinde rampada durdu.
Traktör ters döndü
İHA'nın haberine göre, bu sırada geri gelmeye başlayan traktör, ters döndü.
Şoför kurtarılamadı
Traktörün altında kalan Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.